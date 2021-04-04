مقتل 3 جنود أفغان جراء انفجار سيارة مفخخة في ضواحي العاصمة كابل

قتل 3 من عناصر الجيش الأفغاني، اليوم الأحد جراء انفجار سيارة مفخخة بمنطقة بغمان في العاصمة كابول ، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مصدر في الشرطة الأفغانية.