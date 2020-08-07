معارضة تركية تعلن رفض واسع لنظام أردوغان الرئاسي‎

كشفت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، النقاب عن أن غالبية الأتراك لا يفضلون نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت له تركيا قبل عامين، وحزبها يدعم العودة للنظام البرلماني. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الجمعة، فإن أكشينار ذكرت أن "استطلاعات الرأي كشفت أن 54-64% من الأتراك يؤيدون نظاما برلمانيا قويا وسليما" وأوضحت أن "تركيا الآن تشهد أوضاعا مخيبة للآمال، ومحاولات لتشكيل رأي عام كاذب وخاطئ"، لكن ينبغي التذكر بفوز المعارضة برئاسة بلديات أنقرة وإسطنبول بفضل إرشادات حزب الخير".

وتابعت:" نحن من عرضنا على حزب الشعب الجمهوري المضي قدما معا (في تحالف الأمة)، ماذا ترتب على هذا العرض؟ فاز منصور يافاش برئاسة بلدية أنقرة، وأكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول التي كانت تعد القلب النابض لأردوغان أكشينار جددت كذلك تأكيدها على أن "حكومة حزب العدالة والتنمية، تؤدي أداءً سيئًا في العديد من المجالات، ولا سيما الاقتصاد" وأضافت:" ومن ثم نرى أن البلاد بحاجة لإعادة طرح النظام البرلماني القوي والسليم مجددًا"، مشيرة إلى أن "نظام حكم الفرد المطلق يعجز عن إدارة تركيا، حيث تدهور الاقتصاد، وفقد الشباب الأمل في العثور على فرصة عمل، وانهارت المنظومة الزراعية والصناعية."