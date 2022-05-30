أردوغان يصرح تركيا مستعدة لتنظيم لقاء بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية ناقشا خلالها الوضع في أوكرانيا ووفق ما أعلنه مكتب أردوغان، أبلغ الأخير بوتين بأن تركيا مستعدة لتنظيم لقاء بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول كما أكد الرئيس التركي أن بلاده مستعدة للمشاركة في آلية مراقبة محتملة في أوكرانيا، إذا ما توصلت موسكو وكييف إلى اتفاق حول ذلك وشدد أردوغان على ضرورة الوصول إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، مع اتخاذ خطوات لإزالة "العواقب السلبية للحرب".