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تويتر تعلن ترمب حذف التغريدات التي دفعتنا لتعطيل حسابه

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العرب اليوم - تويتر تعلن ترمب حذف التغريدات التي دفعتنا لتعطيل حسابه

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واشنطن _ العرب اليوم

تويتر تعلن ترمب حذف التغريدات التي دفعتنا لتعطيل حسابه

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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تويتر تعلن ترمب حذف التغريدات التي دفعتنا لتعطيل حسابه تويتر تعلن ترمب حذف التغريدات التي دفعتنا لتعطيل حسابه



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