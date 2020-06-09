استقالة رئيس البرلمان الإثيوبي من منصبه

أعلنت رئيسة البرلمان الإثيوبي، كيريا إبراهيم، اليوم الثلاثاء، الاستقالة من منصبها، احتجاجا على تأجيل الانتخابات.

وقالت كيريا في مقطع فيديو إنها تتقدم باستقالتها من منصبها، اعتراضا منها على أن الخيار المتبع في معالجة الازمة الدستورية التي تشهدها البلاد ليس دستوريا. وأَضافت: "لست مستعدة للعمل مع مجموعة تنتهك الدستور"، ووصفت نظام آبي أحمد بأنه "ديكتاتورية في طور التكوين".