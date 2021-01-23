النرويج تفرض إغلاقاً جزئياً في العاصمة أوسلو وضواحيها

أعلنت الحكومة النروجية اليوم عن تدابير إغلاق جزئي، هي الأشد صرامة منذ بداية الوباء، في العاصمة أوسلو وضواحيها بعد رصد إصابات بفيروس كورونا المتحور البريطاني في دار للمسنين في بلدية نوردري فولو تبعد 30 كم من أوسلو . وتقضي التدابير بإغلاق المتاجر ومراكز التسوق باستثناء المحلات التجارية الأساسية، وإصدار إرشادات تحض السكان على الحد من التنقل وتناول الوجبات مع الأصدقاء، والسماح للبلديات بمنح إمكانية التعليم عن بعد للمدارس الثانوية، وذلك ابتداء من اليوم.

وأوضح وزير الصحة النرويجي بينت هوي في مؤتمر صحفي أنه سيتم أيضا إلغاء جميع المناسبات العامة، سواء في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق، وسيقتصر عمل المطاعم على تقديم الطلبات الخارجية, مؤكدًا أن اتخاذ التدابير القصوى سيحد من انتشار الفيروس بسرعة .