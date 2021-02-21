استهداف موكب وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، بتعرض وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بطريق جنزور في طرابلس.وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن أحد منفذي الهجوم على موكب باشاغا قتل، فيما ألقي القبض على اثنين آخرين.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل معلومات تفيد بأن هناك "محاولة لاغتيال وزير الداخلية فتحي باشاغا في جنزور من قبل سيارة مصفحة".