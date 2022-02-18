سماع صفارات الإنذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا
آخر تحديث GMT14:44:13
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

سماع صفارات الإنذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - سماع صفارات الإنذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا

سماع صفارات الإنذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا
كييف - العرب اليوم

سماع صفارات الإنذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سماع صفارات الإنذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا سماع صفارات الإنذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا



أخبار ذات صلة

GMT 14:07 2022 الجمعة ,18 شباط / فبراير

بوتين يؤكد أن الولايات المتحدة لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالبنا الأمنية
العرب اليوم - بوتين يؤكد أن الولايات المتحدة لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالبنا الأمنية

GMT 09:05 2022 الجمعة ,18 شباط / فبراير

الدفاع الروسية تعلن بوتين يشرف غدًا على تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن بوتين يشرف غدًا على تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة

GMT 07:42 2022 الجمعة ,18 شباط / فبراير

السلطات الأفغانية تعلن وفاة الطفل العالق في بئر بعد محاولات لإنقاذه استمرت 3 أيام
العرب اليوم - السلطات الأفغانية تعلن وفاة الطفل العالق في بئر بعد محاولات لإنقاذه استمرت 3 أيام

GMT 06:36 2022 الجمعة ,18 شباط / فبراير

لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن 28 إصابة في "مليونية 17 فبراير"
العرب اليوم - لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن 28 إصابة في "مليونية 17 فبراير"

GMT 06:34 2022 الجمعة ,18 شباط / فبراير

الشيوخ الأميركي يصوت لصالح إقرار مشروع قانون لتجنّب إغلاق الحكومة
العرب اليوم - الشيوخ الأميركي يصوت لصالح إقرار مشروع قانون لتجنّب إغلاق الحكومة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 18:09 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

شيرين عبد الوهاب تخطف أنظار جمهورها بإطلالة كلاسيكية
العرب اليوم - شيرين عبد الوهاب تخطف أنظار جمهورها بإطلالة كلاسيكية

GMT 16:52 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

جبل الإصبع وجه ساحرة لعشاق المغامرة في السعودية
العرب اليوم - جبل الإصبع وجه ساحرة لعشاق المغامرة في السعودية

GMT 14:46 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

طرق فريدة وبأسعار معقولة لإعادة تزيين منزلك
العرب اليوم - طرق فريدة وبأسعار معقولة لإعادة تزيين منزلك

GMT 14:44 2022 الجمعة ,18 شباط / فبراير

الصدر يؤكد على عدم السماح للإرهاب والفساد بالتحكم في العراق
العرب اليوم - الصدر يؤكد على عدم السماح للإرهاب والفساد بالتحكم في العراق

GMT 06:35 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

تلفزيون الجزائر يَسْمَح لمذيعة محجبة بإلقاء الأخبار للمرة الأولى مُنْذ نصف قرن
العرب اليوم - تلفزيون الجزائر يَسْمَح لمذيعة محجبة بإلقاء الأخبار للمرة الأولى مُنْذ نصف قرن

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 05:51 2013 الثلاثاء ,26 آذار/ مارس

دبلوماسية الجغرافية المائية
العرب اليوم - دبلوماسية الجغرافية المائية

GMT 10:16 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين
العرب اليوم - حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين

GMT 12:07 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق
العرب اليوم - الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 21:54 2015 الأحد ,30 آب / أغسطس

نصائح للتخلص من صوت الكعب العالي
العرب اليوم - نصائح للتخلص من صوت الكعب العالي

GMT 14:54 2013 الخميس ,13 حزيران / يونيو

مجندات إسرائيليات يضعن فيديو على "فيسبوك" يظهرن فيه بالسلاح شبه عاريات
العرب اليوم - مجندات إسرائيليات يضعن فيديو على "فيسبوك" يظهرن فيه بالسلاح شبه عاريات

GMT 04:28 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

زاره تندال حفيدة الملكة إليزابيث حامل بطفلها الثالث
العرب اليوم - زاره تندال حفيدة الملكة إليزابيث حامل بطفلها الثالث

GMT 03:18 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الحدائق والمتنزهات المثالية للاسترخاء في روما تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الحدائق والمتنزهات المثالية للاسترخاء في روما تعرّفي عليها

GMT 06:56 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

بينلوبى كروز بإطلالة مثيرة في دور دوناتيلا فيرساتشي
العرب اليوم - بينلوبى كروز بإطلالة مثيرة في دور دوناتيلا فيرساتشي

GMT 05:47 2015 الإثنين ,25 أيار / مايو

قبائل أميركا تعارض صيد الدب البني "غريزلي"
العرب اليوم - قبائل أميركا تعارض صيد الدب البني "غريزلي"

GMT 21:10 2021 الخميس ,08 إبريل / نيسان

إطلاق نار في ولاية تكساس ومصابون في حالة حرجة
العرب اليوم - إطلاق نار في ولاية تكساس ومصابون في حالة حرجة

GMT 03:33 2020 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر

نصائح المصممين الخاصة بـ"ديكورات" غرفة المطالعة
العرب اليوم - نصائح المصممين الخاصة بـ"ديكورات" غرفة المطالعة

GMT 14:46 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

المغربي عبد الرزاق حمد الله يواصل تألقه اللافت في الفترة الأخيرة
العرب اليوم - المغربي عبد الرزاق حمد الله يواصل تألقه اللافت في الفترة الأخيرة

GMT 19:30 2019 الأربعاء ,18 أيلول / سبتمبر

قلادة بتصميم ناعم وهادئ وبعيدة عن التكلّف لإطلالتكِ النهارية
العرب اليوم - قلادة بتصميم ناعم وهادئ وبعيدة عن التكلّف لإطلالتكِ النهارية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab