أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة حررت مدينة أندرييفكا بالكامل في إقليم دونيتسك الروسي.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل العمليات الهجومية لتحرير قرية فوديان في دونيتسك.