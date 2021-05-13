منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا الأحد لبحث الأوضاع في القدس وغزة بطلب من السعودية

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، أنها ستعقد اجتماعا طارئا الأحد المقبل، لبحث الأوضاع بالقدس وغزة بطلب من المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده غزة، وهجمات الفصائل الفلسطينية على بلدان إسرائيلية.