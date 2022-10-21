اختطاف مسؤول بالمجلس الرئاسي الليبي للمرة الثانية في غضون 3 أشهر

أعربت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان عن قلقها في معرض بيان إزاء واقعة اختطاف صلاح عبد السلام محمد، المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي.