اندلاع حريق كبير في سوق الخيام في الكويت

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية أن فرقها تتعامل حاليا مع حريق هائل اندلع يوم الاثنين في سوق الخيام بمنطقة الري بالعاصمة الكويت وقالت القوة في بيان صحفي، إن أربعا من فرقها تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده. وذكرت أن مساحة موقع الحريق تقدر تقريبا بأربعة آلاف متر مربع واشارت إلى أن الحريق طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.