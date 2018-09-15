«الجنايات» تقرر حبس علاء وجمال مبارك و5 آخرين في قضية «التلاعب بالبورصة»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، السبت، حبس علاء وجمال مبارك و5 آخرين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب في البورصة».
وأجلت المحكمة القضية لجلسة 20 أكتوبر مع إرسال التقرير الوارد من لجنة الخبراء إلى اللجنة مرة ثانية بعد ان اكتشفت المحكمة بأن التقرير منقوص.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبوكريشة، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم؛
وفى بداية الجلسة، قال القاضي لهيئة دفاع المتهمين بإنه ورد تقرير لجنة الخبراء للمحكمة، وسأل الدفاع عما إذا كان يريد أحد التعقيب، فرد دفاع المتهم الرابع بأن التقرير يشير لبراءة المتهمين، فقاطعه القاضي، قائلا: «تبين للمحكمة بأن التقرير منقوص وسوف تعيده إلى لجنة الخبراء مرة ثانية لاستكماله»
ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وبعد 45 دقيقة، أصدرت المحكمة قرارًا بإلقاء القبض على كلا من علاء مبارك، وجمال مبارك، وأيمن أحمد فتحي حسين، وياسر سليمان الملواني، وحسنين محمد حسين هيكل، وعمر محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي، وحبسهم على ذمة القضية.
GMT 14:17 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرالرئيس السيسي يرأس اجتماعًا للمجلس الاعلي للقوات المسلحه
GMT 11:35 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرجنايات القاهرة تأمر بتوقيف علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"
GMT 16:14 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرفي حركة الجهاد الاسلامي في قطاغ غزة خالد البطش يؤكد أن تصفية فلسطين لن تمر والمقاومة خيار شعبنا للدفاع عن حقوقنا
GMT 16:11 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال تعتقل محمد ناصر عمر أحد المسعفين العاملين في لجان الدفاع المدني بعد خروجه من الخان الاحمر ليصبح عددهم اليوم 5 معتقلين.
GMT 16:11 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرارتفاع عدد إصابات المتظاهرين برصاص الاحتلال بمخيم العودة شرق غزة إلى 3
حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
أرسل تعليقك