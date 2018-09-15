«الجنايات» تقرر حبس علاء وجمال مبارك و5 آخرين في قضية «التلاعب بالبورصة»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، السبت، حبس علاء وجمال مبارك و5 آخرين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب في البورصة».

وأجلت المحكمة القضية لجلسة 20 أكتوبر مع إرسال التقرير الوارد من لجنة الخبراء إلى اللجنة مرة ثانية بعد ان اكتشفت المحكمة بأن التقرير منقوص.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبوكريشة، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم؛

وفى بداية الجلسة، قال القاضي لهيئة دفاع المتهمين بإنه ورد تقرير لجنة الخبراء للمحكمة، وسأل الدفاع عما إذا كان يريد أحد التعقيب، فرد دفاع المتهم الرابع بأن التقرير يشير لبراءة المتهمين، فقاطعه القاضي، قائلا: «تبين للمحكمة بأن التقرير منقوص وسوف تعيده إلى لجنة الخبراء مرة ثانية لاستكماله»

ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وبعد 45 دقيقة، أصدرت المحكمة قرارًا بإلقاء القبض على كلا من علاء مبارك، وجمال مبارك، وأيمن أحمد فتحي حسين، وياسر سليمان الملواني، وحسنين محمد حسين هيكل، وعمر محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي، وحبسهم على ذمة القضية.