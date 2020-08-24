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منظمة التعاون الإسلامي تعلق على التطبيع مع إسرائيل

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العرب اليوم - منظمة التعاون الإسلامي تعلق على التطبيع مع إسرائيل

منظمة التعاون الإسلامي
الرياض ـ العرب اليوم

 قالت منظمة التعاون الإسلامي إن إقامة علاقات طبيعية بين الدول الأعضاء في المنظمة وإسرائيل لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

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منظمة التعاون الإسلامي تعلق على التطبيع مع إسرائيل منظمة التعاون الإسلامي تعلق على التطبيع مع إسرائيل



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