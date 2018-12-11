ارتفاع حصيلة التفجير شمال كابول لـ12 قتيلًا و9 مصابين

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف قافلة تابعة لقوات الأمن في منطقة "باجمان " شمال العاصمة "كابول" إلى اثنى عشر قتيلا وتسعة مصابين.

واوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية ، نجيب دانيش -اليوم الثلاثاء- إن أربعة على الأقل من قوات الأمن قتلوا في التفجير ، إلى جانب ثمانية مدنيين، فيما أصيب ستة من أفراد الأمن ، وثلاثة مدنيين.

وأشار إلى أن التفجير نفذ بواسطة سيارة مفخخة " لدى مرور القافلة الأمنية في المنطقة.

وكانت حركة "طالبان " قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير .