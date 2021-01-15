أردوغان يطالب بتسليم طائرات إف 35 التي أوقفتها واشنطن بسبب صفقة الصواريخ الروسية
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أردوغان يطالب بتسليم طائرات إف 35 التي أوقفتها واشنطن بسبب صفقة الصواريخ الروسية

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العرب اليوم - أردوغان يطالب بتسليم طائرات إف 35 التي أوقفتها واشنطن بسبب صفقة الصواريخ الروسية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أنقرة - العرب اليوم

أردوغان يطالب بتسليم طائرات إف 35 التي أوقفتها واشنطن بسبب صفقة الصواريخ الروسية

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أردوغان يطالب بتسليم طائرات إف 35 التي أوقفتها واشنطن بسبب صفقة الصواريخ الروسية أردوغان يطالب بتسليم طائرات إف 35 التي أوقفتها واشنطن بسبب صفقة الصواريخ الروسية



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