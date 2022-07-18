رئيس دولة الإمارات يختتم محادثاته مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

اختتم رئيس دولة الإمارات محادثاته مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والذي كان بدء زيارة له منذ قليل عقب زيارته لقصر الإليزيه حيث أجرى محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون . وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بدأ زيارة دولة إلى فرنسا هي الأولى منذ توليه منصبه في مايو الماضي .