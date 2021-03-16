نتنياهو يؤكد أن هناك أربع اتفاقيات سلام أخرى في الطريق

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن هناك أربع اتفاقيات سلام جديدة قادمة في الطريق، بعد تلك التي أبرمتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "حققت السلام من أجل السلام... وهناك أربع اتفاقيات سلام أخرى في الطريق"، ورفع يديه مشيراً بأربع أصابع.وأضاف رئيس الوزراء "الناس يأتون إلينا لأنهم يعلمون أن هذا هو الأمر الواقعي".