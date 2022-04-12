إطلاق النار في محطة مترو أنفاق في نيويورك

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بسقوط عدد من الإصابات نتيجة إطلاق نار وقع في محطة مترو أنفاق في Sunset Park في مدينة نيويورك وتحقق الشرطة في نيويورك في حادث إطلاق النار الذي وقع في محطة مترو أنفاق في بروكلين وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد أطلقت أعيرة نارية في المحطة حوالي الساعة 8:30 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش) وحسب المعلومات الأولية، فقد أدى إطلاق النار إلى سقوط 13 جريحا على الأقل، فيما لم ترد معلومات عن سقوط قتلى.