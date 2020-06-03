ترامب يعلن عن رغبته في عقد معاهدة نووية مع روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء أجراه مع راديو "فوكس" اليوم الأربعاء عن رغبته في عقد "معاهدة نووية" مع روسيا.

وقال ترامب في مقابلة مع راديو "فوكس" ردا على سؤال حول روسيا: "أرغب في معاهدة نووية، ذرة آمنة، لأن هذه هي أكبر مشكلة في العالم".