أردوغان يبحث مع بوتين الأزمة حول أوكرانيا ويدعوه لزيارة تركيا في أقرب وقت

أعلنت أنقرة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث اليوم الأربعاء مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تطورات الأزمة حول أوكرانيا، داعيا إياه لزيارة تركيا في أقرب وقت.