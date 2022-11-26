الدفاع الروسية تعلن تحرير 9 جنود روس من الأسر الأوكراني

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإعادة 9 جنود روس، اليوم السبت، من الأسر الأوكراني وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "نتيجة لعملية التفاوض تم في 26 نوفمبر الجاري إعادة 9 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".