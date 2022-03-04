التحالف العربي يعلن تنفيذ 15 عملية وتدمير 9 آليات حوثية

أعلن التحالف العربي تنفيذه 15 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثيين الإرهابية في محافظة حجة اليمنية خلال الساعات 24 الماضية وأفاد التحالف العربي بأن عملياته العسكرية أسفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات الانقلابية وخلال الفترة الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة والجيش اليمني.