وزير الخارجية الأميركي يصرح كل ما نراه يشير إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا بات وشيكا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن كل ما تراه واشنطن يشير إلى أن "الغزو" الروسي لأوكرانيا بات وشيكا، وهي المزاعم التي نفتها موسكو مرارا وأوضح بلينكن أن الوضع في دونباس بشرق أوكرانيا "يثبت دقة توقعات الولايات المتحدة" حول استعداد روسيا "لغزو" أوكرانيا وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال مصممة على بذل كل جهد دبلوماسي ممكن لمنع روسيا من "غزو" أوكرانيا.