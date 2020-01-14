المتحدث باسم السلطة القضائية يؤكد أن السفير البريطاني في طهران شخص غير مرغوب فيه

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسن إسماعيلي، الثلاثاء، إن السفير البريطاني في طهران شخص غير مرغوب فيه، والقوانين الدولية تستدعي طرده من البلاد.



وأضاف اسماعيلي أن "حضور السفير البريطاني في أماكن التجمعات لإعداد الأفلام والصور، هو تحرك استفزازي مرفوض".



وشدد على أن إيران "لن تجامل أحدا في حماية أمنها القومي حتى لو كان يتمتع بحصانة دبلوماسية"، وقال: "نحترم الاتفاقيات الدولية لكنها ليست أحادية الجانب".



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رجل دين إيراني بارز قوله "إن طرد السفير البريطاني هو أفضل شيء يمكن أن يحدث له وإلا ربما مزقه أنصار سليماني إربا".