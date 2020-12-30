وزارة الصحة اليمنية تعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مطار عدن إلى 22 قتيلا وأكثر من 50 جريحا

أكد مراسل RT سقوط قتلى وجرحى جراء عدة انفجارات عنيفة هزت اليوم الأربعاء مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه.وذكر مراسلنا المتواجد في موقع الحادث أن المطار تعرض للاستهداف بعدد من الصواريخ أصابت ثلاثة منها صالة الاستقبال، لافتا إلى وجود خطر تعرض المطار للمزيد من الهجمات.

كما وثقت لقطات سجلت في موقع الحادث سماعي دوي رصاص خلال الهجوم وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت 22 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.