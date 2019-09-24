بدء أعمال الدورة الـ74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس السيسي
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بدء أعمال الدورة الـ74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس السيسي

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العرب اليوم - بدء أعمال الدورة الـ74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
نيويورك - العرب اليوم

بدء أعمال الدورة الـ74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس السيسي

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بدء أعمال الدورة الـ74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس السيسي بدء أعمال الدورة الـ74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس السيسي



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