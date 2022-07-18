الكرملين يٌعلن أن بوتن وأردوغان سيناقشان آليات تصدير الحبوب الأوكرانية غدًا في طهران

أعلن الكرملين أن بوتن وأردوغان سيناقشان آليات تصدير الحبوب الأوكرانية غدًا في طهران، وأكدت تركيا احتمال عقد اجتماع جديد هذا الأسبوع بشأن ممر الحبوب بمشاركة أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة