الاحتلال يصور خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب طوباس

صورت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خيام المواطنين ومنشآتهم، في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.

وأفاد رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر أحمد اشتية، بأن قوات الاحتلال صورت خيام المواطنين، ومنشآتهم، ما أثار تخوفا لدى المواطنين من عمليات هدم قد تُنفذ في المستقبل.

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