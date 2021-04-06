إيران تعلن عن انتهاء الجولة الأولى من محادثات فيينا ورفع العقوبات الأميركية ضرورة لإحياء الاتفاق

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن انتهاء الجولة الأولى من محادثات فيينا حول العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي، مشددة على ضرورة رفع الولايات المتحدة عقوباتها لإحياء الصفقة.