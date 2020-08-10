غوتيريش يدعو لإجراء تحقيق موثوق وشفاف بشأن الانفجار في مرفأ بيروت وتحقيق المساءلة التي يطالب بها الشعب اللبناني

دعا أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الى ضرورة إجراء تحقيق موثوق وشفاف بشأن الانفجار في مرفأ بيروت وتحقيق المساءلة التي يطالب بها الشعب اللبناني ومن المهم تنفيذ الإصلاحات لتلبية احتياجات اللبنانيين.