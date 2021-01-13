مجلس النواب الأميركي يبدأ جلسة جديدة في قضية عزل الرئيس ترامب

بدأ مجلس النواب الأمريكي جلسة خاصة بمناقشة مشروع قرار يقضي بعزل الرئيس دونالد ترامب عن الحكم بتهمة التحريض على التمرد، في ظل حادثة اقتحام الكابيتول.