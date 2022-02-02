قتلى وجرحى في قصف صاروخي استهدف مدينة الباب شرق حلب في سوريا

أفادت مصادرنا، بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين كحصيلة أولية لقصف تعرضت له مدينة الباب شرق حلب ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "قوات حكومة دمشق قصفت مدينة الباب الواقعة شرق مدينة حلب، بالصواريخ" وأكدت المصادر "مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين كحصيلة أولية للقصف".