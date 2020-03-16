أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية بأنه تفيد الوزارة بوجود خلل في نشر عدد المصابين بفيروس كورونا، وبالتالي فإن التقرير الأخير حول العدد 344 غير صحيح.