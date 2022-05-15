انفجار سيارة مفخخة في الشارع الرئيسي قرب شرطة المعلا في العاصمة اليمنية عدن

أفاد مراسلنا في اليمن بانفجار سيارة مفخخة، اليوم الاحد، في الشارع الرئيسي بالقرب من شرطة المعلا بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن وقالت مصادر محلية إن السيارة المفخخة استهدفت موكب رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الرابعة، العميد صالح حسن وأشارت إلى أن الانفجار وقع بمحيط مقر الشرطة ومقر الحزب الاشتراكي في مدينة المعلا، ولم يخلف أي ضحايا إو إصابات، باستثناء تضرر عدد من السيارات والأبنية القريبة من موقعه.