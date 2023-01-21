مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

أعلنت مصادر فلسطينية مقتل شاب فلسطيني اليوم (السبت)، بإطلاق نار إسرائيلي استهدفه في رام الله وسط الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن شاباً فلسطينيا تم استهدافه بإطلاق نار مباشر بعدة عيارات نارية في بؤرة سديه أفرايم الاستيطانية قرب رام الله ما أدى إلى مقتله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن «محاولة تنفيذ عملية طعن حصلت في مستوطنة سديه أفرايم حيث ترجل مخرب (فلسطيني) من سيارته وحاول أن يطعن مواطنا إسرائيليا، تمت تصفية المخرب ولا إصابات».

ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي إلى 18 من بينهم أربعة فتية.