الرئيس المصري يؤكد أن بلاده مستعدة لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا
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الرئيس المصري يؤكد أن بلاده مستعدة لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا

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العرب اليوم - الرئيس المصري يؤكد أن بلاده مستعدة لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا

الرئيس عبدالفتاح السيسي
القاهرة_العرب اليوم

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده مستعدة لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا وأضاف أن المحادثات مع المستشار الألماني كانت بناءة

 

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الرئيس المصري يؤكد أن بلاده مستعدة لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا الرئيس المصري يؤكد أن بلاده مستعدة لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا



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