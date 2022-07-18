الرئيس المصري يؤكد أن بلاده مستعدة لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده مستعدة لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا وأضاف أن المحادثات مع المستشار الألماني كانت بناءة