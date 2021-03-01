سفير الإمارات لدى إسرائيل يؤكد أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام يعد إنجاز تاريخيا

أكد السفير الإماراتي المعتمد لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين البلدين يعد إنجازا تاريخيا، وكل خيار غير السلام يعني دمارا وفقرا ومعاناة إنسانية.