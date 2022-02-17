روسيا تنشر ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية
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روسيا تنشر ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية

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العرب اليوم - روسيا تنشر ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية

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موسكو - العرب اليوم

نشرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية، حيث أكدت روسيا ضرورة سحب الناتو كل القوات الأمريكية من شرق ووسط أوروبا.

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روسيا تنشر ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية روسيا تنشر ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية



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