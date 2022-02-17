روسيا تنشر ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية

نشرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية، حيث أكدت روسيا ضرورة سحب الناتو كل القوات الأمريكية من شرق ووسط أوروبا.