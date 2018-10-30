انتشال المزيد من أشلاء ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة

انتشلت فرق الإغاثة الإندونيسية اليوم/الثلاثاء المزيد من أشلاء ضحايا ركاب طائرة لايون إير التي تحطمت في البحر وعلى متنها 189 شخصاً في حين طلبت اندونيسيا من شركات الطيران فحص كل طائرات "بوينغ 737 ماكس".