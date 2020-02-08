إياد علاوي يطالب بتشكيل محكمة خاصة بقتلة المتظاهرين

طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، اليوم السبت، بمحاكمة قتلة المتظاهرين وكل من ارتكب جرائم بحقهم.وكتب في تغريدة له على تويتر: "أطالب بمحاكمة علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين".وأضاف "هذا سيكون من خلال تشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري، ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين، من داخل أو خارج العراق".