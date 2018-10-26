العثورعلى طردين مشبوهين موجهين للمدير الأسبق للاستخبارات الأميركية

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي اليوم الجمعة أنه تم العثورعلى طردين مشبوهين آخرين موجهين إلى كل من السيناتور الديمقراطي "كوري بوكر" ومدير الاستخبارات الأميركية الأسبق "جيمس كلابر".