الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الصين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونية لجمهورية الصين الشعبية، والسفن التي ترفع العلم الصيني بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.

يكذر أن قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان، كان مشروع قرار للحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في العام 2012، وفي 2017 وقع الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 13818، الذي "يجمد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد".