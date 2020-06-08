الفلبين تسجل 8 وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الفلبين اليوم ثماني وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و 579 إصابة إضافية.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة، بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.