تركي المالكي الدفاعات السعودية تصدت لصواريخ حوثية دون أن تؤدي لأي أضرار مادية أو بشرية
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تركي المالكي " الدفاعات السعودية تصدت لصواريخ حوثية دون أن تؤدي لأي أضرار مادية أو بشرية"

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العرب اليوم - تركي المالكي " الدفاعات السعودية تصدت لصواريخ حوثية دون أن تؤدي لأي أضرار مادية أو بشرية"

المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي
الرياض ـ العرب اليوم

تركي المالكي " الدفاعات السعودية تصدت لصواريخ حوثية دون أن تؤدي لأي أضرار مادية أو بشرية"

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تركي المالكي الدفاعات السعودية تصدت لصواريخ حوثية دون أن تؤدي لأي أضرار مادية أو بشرية تركي المالكي الدفاعات السعودية تصدت لصواريخ حوثية دون أن تؤدي لأي أضرار مادية أو بشرية



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