الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة رمانه ويداهم منزلي منفذي عملية إلعاد

أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة رمانه بغرب جنين، مسقط رأس منفذي عمليه إلعاد، وداهم منزلي منفذي العملية وأشار شهود عيان إلى أن مواجهات اندلعت بداية اقتحام الجيش للبلدة، ثم أغلق الجيش كافة الطرق المؤدية لمنزلي منفذي العملية مع انتشار كبير في القرية.