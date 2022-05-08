الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة رمانه ويداهم منزلي منفذي عملية إلعاد
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الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة رمانه ويداهم منزلي منفذي عملية إلعاد

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العرب اليوم - الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة رمانه ويداهم منزلي منفذي عملية إلعاد

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القدس المحتلة - العرب اليوم

 أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة رمانه بغرب جنين، مسقط رأس منفذي عمليه إلعاد، وداهم منزلي منفذي العملية وأشار شهود عيان إلى أن مواجهات اندلعت بداية اقتحام الجيش للبلدة، ثم أغلق الجيش كافة الطرق المؤدية لمنزلي منفذي العملية مع انتشار كبير في القرية.

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الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة رمانه ويداهم منزلي منفذي عملية إلعاد الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة رمانه ويداهم منزلي منفذي عملية إلعاد



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