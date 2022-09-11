قتلى وجرحى في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن 6 مواطنين قتلوا نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن القصف الأوكراني أسفر كذلك عن إصابة 11 مواطنا بجروح.