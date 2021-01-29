اندلاع حريق هائل وسط العاصمة المصرية القاهرة

اندلع حريق ضخم، صباح اليوم الجمعة، في عدد من المحلات بمنطقة سوق التوفيقية وسط العاصمة المصرية القاهرة.ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المناطق السكنية المجاورة.وتسببت النيران في التهام جزء كبير من المحلات بالسوق، فيما غطت الأدخنة سماء منطقة وسط البلد، بالتزامن مع محاولات سيارات الإطفاء السيطرة على النيران، ومحاصرة الحريق.