المادة 75 من الدستور العراقي تنص على لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا لرئيس مجلس النواب وتعد نافذة بعد مضي 7 أيام من تاريخ إيداعها
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الرئيس العراقي: حركة الاحتجاج تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية المادة 75 من الدستور العراقي تنص على : لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا لرئيس مجلس النواب وتعد نافذة بعد مضي 7 أيام من تاريخ إيداعها مقتدى الصدر يشكر الرئيس العراقي على رفضه تكليف أسعد العيداني برئاسة الحكومة برهم صالح: عند اختيار عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء لم تكن الكتلة الأكبر هي كتلة البناء برهم صالح: رئيس مجلس النواب أرسل قبل عدة أيام كتابا يفيد بأن كتلة البناء هي الأكبر عددا الرئيس العراقي: المصلحة تستوجب تهدئة الأوضاع والاستجابة لإرادة الشعب العراقي مصدر شرعية السلطات جميعا الرئيس العراقي يبلغ البرلمان رفضه تكليف أسعد العيداني بتشكيل الحكومة الجديدة الرئيس العراقي يقول إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة الرئيس العراقي يضع استقالته بتصرف البرلمان الرئيس التركي: سنرسل قوات إلى ليبيا إن تلقينا دعوة منها لذلك
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المادة 75 من الدستور العراقي تنص على : لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا لرئيس مجلس النواب وتعد نافذة بعد مضي 7 أيام من تاريخ إيداعها

العرب اليوم -

العرب اليوم - المادة 75 من الدستور العراقي تنص على : لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا لرئيس مجلس النواب وتعد نافذة بعد مضي 7 أيام من تاريخ إيداعها

الدستور العراقي
بغداد ـ العرب اليوم

المادة 75 من الدستور العراقي تنص على : لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا لرئيس مجلس النواب وتعد نافذة بعد مضي 7 أيام من تاريخ إيداعها

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المادة 75 من الدستور العراقي تنص على لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا لرئيس مجلس النواب وتعد نافذة بعد مضي 7 أيام من تاريخ إيداعها المادة 75 من الدستور العراقي تنص على لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا لرئيس مجلس النواب وتعد نافذة بعد مضي 7 أيام من تاريخ إيداعها



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بيروت ـ فادي سماحه

غابت ميريام فارس عم عالم الفن والأضواء لفترة في عام 2018 بسبب مشاكل صحية كانت تُعاني منها لتعود في عام 2019 بقوة من خلال اطلاق ألبوم جديد واحياء العديد من الحفلات والمناسبات الخاصة والعامة، وقد شاهدناها في عدد كبير من الاطلالات التي مثل العادة تميزت بأسلوبها الاستعراضي الذي كان جريء أحياناً وفخم في أحيان أُخرى. واختارت موديلات فساتين متنوعة وكذلك رأيناها كثيراً في الجمبسوت هذا العام، واعتمدت أيضاً ألوان حيوية وجريئة مثل الأحمر والأصفر والأزرق النيلي. وتعاونت لأكثر من مرة مع ايلي صعب Elie Saab وتألقت في فساتين من تصاميمه وكذلك مع رامي قاضي Rami Kadi وشاهدناها في اطلالات موفقة حملت توقيع وكذلك كان لها اطلالات مميزة لدور أزياء عالمية مثل ديور Dior، وفندي Fendi، وفيرساتشي Versace. وقد كانت ميريام فارس حريصة على التنويع في اطلالاتها هذا العام ان ...المزيد

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