تحديد هوية المشتبه بهم في مقتل الإيطالي ريجيني في مصر

أفاد مصدر لوكالة "أنسا" الإيطالية بأن المشتبه بهم في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة تم تحديد هويتهم وسيتم التحقيق معهم قريبا.

وأفادت "أنسا" اليوم الخميس، نقلا عن المصدر، "أن تحقيقا في روما بشأن تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قد تسارع وسيتم التحقيق مع المشتبه بهم الأوليين في وقت قريب".

أفاد مصدر لوكالة "أنسا" الإيطالية بأن المشتبه بهم في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة تم تحديد هويتهم وسيتم التحقيق معهم قريبا.

وأفادت "أنسا" اليوم الخميس، نقلا عن المصدر، "أن تحقيقا في روما بشأن تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قد تسارع وسيتم التحقيق مع المشتبه بهم الأوليين في وقت قريب".

نقلًا عن سبوتنيك